In Europa sind die ersten schwimmenden Anlagen noch etwas kleiner dimensioniert als in Asien. So hat der Energieanbieter Q Energy im September in der französischen Region Haute-Marne mit dem Bau des größten schwimmenden Solarkraftwerks in Europa begonnen. Die Anlage, die auf gefluteten ehemaligen Kiesgruben entsteht, hat eine geplante Kapazität von 74,3 Megawatt.