MSG stützt sich nicht allein auf die Sphere-Projekte, sondern besitzt noch weitere Veranstaltungsorte mit Glitzer und Glamour. Darunter der Madison Square Garden in New York, in dem beispielsweise der Beatles-Sänger John Lennon im Jahr 1972 sein letztes Konzert gab. Aber auch historische Gebäude wie das Chicago und das Beacon Theater – beide erbaut in den 1920er-Jahren – gehören zum MSG-Portfolio.