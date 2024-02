Laut Recherchen des Handelsblatts sollen auf den Internetseiten der am Bau der Teststrecke in Turpan beteiligten Firmen Berichte auftauchen, die darauf hinweisen, dass diese uigurische Zwangsarbeiter eingesetzt haben könnten. So seien die Firmen laut eigenen Angaben an „Armutsbekämpfungsmaßnahmen“ beteiligt gewesen, ein häufig genutzter Euphemismus für Zwangsarbeit und Überwachung. Auf Fotos in einem chinesischen Medienbericht sind demnach uigurische Arbeiter in militärischen Uniformen zu sehen, die als typisches Merkmal vieler Zwangsarbeiter-Einsätze gelten.