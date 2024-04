Wirtschaft von oben #258 – Solarenergie Hier entsteht das größte Kraftwerk der Welt

von Andreas Menn 18. April 2024

Bild: LiveEO/Sentinel

In einer Salzwüste in Indien entsteht ein Solar- und Windkraftwerk, das so groß werden soll wie ganz Singapur. Mit Wucht treibt Indien den Ausbau von erneuerbaren Energien voran. Exklusive Satellitenbilder zeigen den Stand des Riesenprojekts – und wie die indische Industrie neue Fabriken für Solarmodule, Windräder und Wasserstoff baut. Wirtschaft von oben ist eine Kooperation mit LiveEO.