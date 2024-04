Die Wohnhäuser im bestehenden Teil von Snailbrook sind zwar klein, erinnern eher an Baracken, sind allerdings immer noch größer und mit ihren kleinen Vorgärten komfortabler als das, was Musk 500 Meter nordöstlich plant. Hier zeigen bei den örtlichen Behörden unter dem Namen „Project Amazing“ eingereichte Pläne, dass er 110 Wohnhäuser für Mitarbeiter auf allerengstem Raum bauen will. Die Straßen sind nach Boring-Bohrtechnologie benannt, heißen Cutterhead Crossing, Waterjet Way und Porpoise Place.



Lesen Sie auch: Die Geschäfte von Tesla laufen schlechter als erwartet. Trotzdem reagiert die Börse euphorisch.



Zudem soll auf einer der angrenzenden Parzellen eine neue Schule entstehen, die nach dem Montessori-Prinzip arbeitet. Schon 2014 hatte der Milliardär, weil er unzufrieden mit der Schule seiner Söhne war, kurzerhand seine eigene gegründet – unter dem Namen Ad Astra. Was anfangs als Präsenzunterricht für acht Schüler anlief, ist heute laut der Lokalzeitung „Austin Statesman“ als Astra Nova eine reine Online-Schule für 185 Kinder, vor allem für Kinder, deren Eltern beim Weltraumunternehmen SpaceX arbeiten. Zudem soll Musk planen, in der Nähe eine eigene Universität zu eröffnen.