Wirtschaft von oben #93 – Widdersdorf Das ist Deutschlands größtes Neubaugebiet

Dabei ist in den vergangenen Jahrzehnten der Schrei nach mehr Platz für die Familie – vom kleinen Garten mit Grill und Kinderschaukel – immer größer geworden. So wie in Widdersdorf-Süd, dem Prima-Colonia. Früher Acker, heute das größte Neubaugebiet Deutschlands. Exklusive Satellitenbilder von LiveEO zeigen die Entwicklung. Der Stadtteil Widdersdorf an der A1 bei Köln hat sich in zehn Jahren gemessen an der Einwohnerzahl mehr als verdoppelt – von 6000 Einwohnern zu 13.000.