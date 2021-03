Wirtschaft von oben #98 – Umbau Gewerbeimmobilien Wie Kaufhaus- und Büroleichen wiederbelebt werden

Büros und Ladenlokale in Wohnraum umzuwandeln, ist also eine smarte Idee. In der Praxis läuft jedoch nicht alles so reibungslos. Denn die Bausubstanz der Gewerbeimmobilien passt in der Regel nicht zu den Anforderungen an ein Wohnhaus. Welche Hürden bei einem Umbau zu nehmen sind, zeigen mehrere aktuelle Projekte. Zwei von diesen sind in den Satellitenbildern von LiveEO zu sehen.