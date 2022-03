Neben dem Risiko, dass Putin die Route komplett blockiert, gibt es weitere Risikofaktoren für die Lieferketten, sagen Insider. So störten Aktivisten, die sich Cyberpartisanen nennen, vergangene Woche mit Hackerangriffen das weißrussische Eisenbahnsystem, um den Nachschub an Kriegsgerät an der Front zu verzögern. Und wenn Russland mehr und mehr Panzer in Richtung Ukraine bringt, könnten die Lokomotiven im zivilen Güterverkehr knapp werden.