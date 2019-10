Technologiebranche: Apple beugt sich den Wünschen aus Peking

Dabei habe sich herausgestellt, dass die App in einer Art und Weise genutzt wurde, die eine Gefahr für Sicherheitskräfte und Bewohner der Sonderwirtschaftszone darstellten. In Hongkong demonstrieren seit Monaten Regierungskritiker gegen den wachsenden Einfluss der Regierung in Peking und gegen die Einschränkung demokratischer Rechte.