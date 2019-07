Technologieinvestor: Softbank plant weiteren Fonds

Tokio Der Technologieinvestor Softbank will einem Zeitungsbericht zufolge einen weiteren milliardenschweren Fonds auflegen. In den zweiten "Vision Fund" wollen die Japaner 40 Milliarden Dollar stecken, schrieb das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Mit an Bord sollen unter anderem die Banken Goldman Sachs und Standard Chartered sein sowie der Staatsfonds aus Kasachstan. Das Softbank-Management wolle sich im Laufe des Tages wegen der Angelegenheit treffen. Softbank und die Banken lehnten einen Kommentar ab.