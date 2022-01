Das Ergebnis war allerdings deutlich weniger als von Analysten erwartet, was diese auf Mitarbeiterboni, hohe Marketingkosten im Smartphone-Geschäft und Ausgaben für die Einführung neuer Displays zurückführten. "Ich glaube, es ist nicht so schlimm wie es aussieht. Das Quartal spiegelt verschiedene Kosten wider", sagte Analyst Park Sung Soon von Cape Investment. Der Umsatz legte voraussichtlich um 23 Prozent zu. Konkrete Quartalszahlen will Samsung am 27. Januar veröffentlichen - am gleichen Tag wie Apple.