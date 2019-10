Technologiekonzern: Huawei verkauft mehr Smartphones und steigert Umsatz

Der chinesische Technologieriese Huawei hat trotz der US-Handelsbeschränkungen einen Umsatzsprung verbucht. In den ersten neun Monaten schnellten die Erlöse um knapp 25 Prozent auf 611 Milliarden Yuan (78,3 Milliarden Euro), wie der weltgrößte Netzwerkausrüster am Mittwoch mitteilte. Im dritten Quartal legten sie sogar um 27 Prozent zu. Als Grund nannte Huawei die wachsende Nachfrage nach seinen Smartphones. Bislang seien 185 Millionen Geräte verkauft worden, was ein Anstieg um 29 Prozent bedeuten würde.