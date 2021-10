Technologiekonzern: Intel enttäuscht mit Umsatz – Aktie bricht ein

Der US-Chipkonzern ist einer der wenigen Anbieter weltweit, der Halbleiter nicht nur entwickelt, sondern auch produziert. Künftig will Intel verstärkt auch in die Auftragsfertigung einsteigen und damit Unternehmen wie Samsung Electronics oder TSMC mehr Konkurrenz machen. Allerdings muss Intel dafür seine Kapazitäten ausbauen, weswegen sich aktuell Deutschland Hoffnungen auf den Bau einer milliardenschweren Softwarefabrik macht. Eine Entscheidung soll noch in diesem Jahr gefällt werden.