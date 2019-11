Technologiekonzern: Microsoft bekommt Lizenz für Software-Lieferungen an Huawei

Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft hat vom US-Handelsministerium eine Lizenz zum Verkauf von Software an das chinesische Unternehmen Huawei erhalten. Dies teilte Microsoft am Donnerstag mit. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte einigen amerikanischen Firmen am Mittwoch gestattet, den Verkauf an den chinesischen Telekom-Riesen wiederaufzunehmen. Vor einem halben Jahr hatten die USA Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt und dies mit Bedenken für die nationale Sicherheit begründet.