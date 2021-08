Technologiekonzern: Schärfere Regulierung in China macht Softbank vorsichtig

Der japanische Technologie-Investor Softbank will angesichts der schärferen Regulierung in China zunächst die Hände von Investitionen in der Volksrepublik lassen. „Bis die Situation klarer ist, werden wir abwarten und schauen“, sagte Firmenchef Masayoshi Son am Dienstag. In ein bis zwei Jahren würden die neuen Regeln eine neue Lage schaffen.