Technologiekonzerne: Amazon, Meta und Twitter verzichten wegen Corona auf Elektronikmesse CES

Wegen der Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron haben mehrere US-Großkonzerne der Technologiemesse CES in Las Vegas eine Absage erteilt. Amazon, Facebook-Eigner Meta Platforms, Twitter wie auch Pinterest kündigten in der Nacht zu Mittwoch an, keine Mitarbeiter zu der Konferenz zu schicken, die vom 5. bis zum 8. Januar stattfindet. Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US gab bekannt, der Großteil ihres Teams werde nicht hinfahren und Firmenchef Mike Sievert auch keine Rede halten.