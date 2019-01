 Teilprivatisierung: NordLB-Vorstand muss zur EZB zum Rapport

Berlin/FrankfurtDie NordLB-Spitze soll Insidern zufolge bei der Europäischen Zentralbank über den Stand der angepeilten Teilprivatisierung berichten. Der Vorstand der nach Kapital suchenden Landesbank werde am Mittwoch in Frankfurt über das laufende Bieterverfahren mit Finanzinvestoren informieren, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von zwei mit der Sache vertrauten Personen erfuhr.