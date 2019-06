Telekom-Konzern: Huawei steht vor Einführung eines eigenen Betriebssystems

Mexiko StadtDer unter US-Sanktionen leidende chinesische Telekom-Konzern Huawei steht vor der Einführung eines eigenen Betriebssystems. „Hongmeng“ könne das US-System „Android“ ablösen, sagte der ranghohe Huawei-Manager Andrew Williamson am Donnerstag in Mexiko-Stadt. Sollte der Handelsstreit zwischen den USA und China eskalieren, könne das System „binnen Monaten“ eingeführt werden. Hongmeng werde derzeit vor allem in China getestet. Huawei hat dafür bereits in zahlreichen Ländern Patentrechte angemeldet.