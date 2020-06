Telekom-Tochter Peter Osvaldik wird neuer Finanzchef bei T-Mobile US

Der zum Bonner Telekom-Konzern gehörende US-Mobilfunker T-Mobile hat einen neuen Finanzvorstand ernannt. Peter Osvaldik werde das Amt mit Wirkung zum 1. Juli übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch (Ortszeit) nach US-Börsenschluss am Hauptsitz in Bellevue im US-Bundesstaat Washington mit.