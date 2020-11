Telekom-Tochter T-Mobile US schraubt Prognose deutlich hoch

Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US trotzt nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint weiter der Coronakrise. Nach dem dritten Quartal hob T-Mobile-US-Chef Mike Sievert die Ziele für den operativen Gewinn und den Kundenzuwachs an, was die Deutsche Telekom in der Vergangenheit des Öfteren schon zum Nachziehen bewogen hatte.