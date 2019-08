Telekom-Wettbewerber: Deutsche Glasfaser und Inexio stehen angeblich vor Verkauf

Inexio betreibt nach eigenen Angaben ein Glasfasernetz mit mehr als 8000 Kilometern Länge. Die Mehrheit an dem Unternehmen hält der Finanzinvestor Warburg Pincus, der 2016 eingestiegen war und dabei Inexio mit 250 Millionen Euro bewertete. Die Deutsche Beteiligungs-AG hält einen Minderheitsanteil. Inexio peilt in diesem Jahr ein Betriebsergebnis (Ebitda) von rund 50 Millionen Euro an und soll in den nächsten Monaten auf den Markt kommen.