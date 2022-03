Telekommunikation: Deutsche Telekom startet Verkaufsprozess für Funkturmgeschäft

In der Funkturmbranche ist viel Bewegung - auch weil der 5G-Netzaufbau und die zunehmende Digitalisierung in der Coronakrise für eine hohe Nachfrage sorgen. Infrastrukturanbieter können einfacher als Mobilfunkkonzerne die Masten am Boden und auf Hausdächern an mehrere Nutzer gleichzeitig vermieten, was über Jahre hinweg wiederkehrende Einnahmen und planbare Investitionen verspricht. Deswegen hat Vodafone seine Tochter Vantage an die Börse gebracht, Cellnex befindet sich seit Jahren auf Expansionskurs und American Tower hat für 7,7 Milliarden Euro Masten von Telefonica erworben