Telekommunikation: Glasfasernetz-Betreiber Tele Columbus bekommt frisches Kapital

Deutschlands zweitgrößter Kabelnetzbetreiber Tele Columbus ist dank einer Kapitalspritze seiner Eigentümer seine größten Finanzsorgen los. Ein Infrastrukturfonds von Morgan Stanley und United Internet stecken zusammen weitere 200 Millionen Euro in das Unternehmen, das vor allem mit der Marke "Pyur" bekannt ist. Im Gegenzug wollen die Kreditgeber einen 462 Millionen Euro schweren Kredit und eine 650 Millionen Euro schwere Anleihe bis 2028 verlängern. Die Gespräche mit Vertretern der wesentlichen Gläubiger seien weit fortgeschritten, teilte Tele Columbus am Samstag in Berlin mit. Ein Unternehmensvertreter sprach von einem "Befreiungsschlag". Zu den Kreditkonditionen wurde zunächst nichts bekannt.