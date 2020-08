Telekommunikation Liberty Global greift nach Schweizer Telekomkonzern Sunrise

Im Schweizer Telekommarkt bahnt sich eine Großübernahme an. Der US-Kabelnetzbetreiber Liberty will für Sunrise, die Nummer zwei des Schweizer Telekommarktes 6,8 Milliarden Franken (6,3 Milliarden Euro) auf den Tisch legen. Der Sunrise-Verwaltungsrat empfahl am Mittwoch den Aktionären die Annahme des Angebots von 110 Franken pro Aktie in bar.