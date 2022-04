Telekommunikation: T-Mobile US hebt nach erstem Quartal leicht an

Am 13. Mai berichtet der Mutterkonzern Deutsche Telekom über die ersten drei Monate des Jahres. Für die Bonner ist die US-Tochter zur wichtigsten Säule ihres Geschäfts geworden. Erst Mitte April hat der Dax-Konzern seinen Anteil an T-Mobile US leicht auf 48,4 Prozent aufgestockt. Damit rückt die Telekom näher an die Kontrollmehrheit heran, die Firmenchef Timotheus Höttges "in Kürze" erreichen will.