Telekommunikation: Telecom Italia will mit KKR über Milliarden-Offerte verhandeln

Telecom Italia will sich mit dem US-Finanzinvestor KKR an den Verhandlungstisch setzen, um dessen elf Milliarden Euro schweres Übernahmegebot unter die Lupe zu nehmen. Das teilte Italiens größter Telekomkonzern in der Nacht zu Montag nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Es gehe darum, herauszufinden, wie „attraktiv und konkret“ die Offerte sei. KKR hatte sein Interesse bereits im November öffentlich gemacht. Zugleich will Telecom Italia einen möglichen Zusammenschluss mit dem staatlich gestützten Festnetz-Rivalen Open Fiber prüfen.