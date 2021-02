Telekommunikation Telefónica bleibt für 2021 vorsichtig – Rückgänge im vergangenen Jahr

Das Corona-Jahr 2020 hat dem spanischen Telekommunikationskonzern Telefónica massive Rückgange in seiner Bilanz eingebrockt – mit Auswirkungen auf das laufende Jahr. Aus eigener Kraft traut sich das Unternehmen für 2021 deshalb nur eine „Stabilisierung“ von Umsatz und operativem Ergebnis zu, wie Telefónica am Donnerstag in Madrid mitteilte.