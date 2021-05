Telekommunikation: Telekom übertrifft Erwartungen – Umsatz legt um gut 40 Prozent zu

Seit mehreren Quartalen investiert die Deutsche Telekom stark in den 5G-Netzaufbau und den Glasfaserausbau. Allein im ersten Quartal nahm das Unternehmen 4,3 Milliarden Euro in die Hand und damit fast 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Inzwischen beläuft sich die Zahl der glasfaserbasierten Anschlüsse auf 16,3 Millionen, was einem Plus von 1,5 Millionen entspricht.