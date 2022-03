Telekommunikation US-Justiz reicht Ericsson-Untersuchung zu Irak-Verstößen nicht aus – Aktie stürzt erneut ab

Im Fall um mögliche Schmiergeldzahlungen im Irak hält das US-Justizministerium die nachträgliche Offenlegung des Netzwerkausrüsters Ericsson für unzureichend. Das teilte der schwedische Konzern am Mittwoch mit. Zudem habe die Behörde einen Verstoß gegen die im Dezember geschlossene Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung (Deferred Prosecution Agreement, DPA) festgestellt. Das Unternehmen befinde sich in Gesprächen mit der Behörde und habe sich zur Kooperation verpflichtet. Für Prognosen über einen möglichen Ausgang des Falls sei es noch zu früh, hieß es in der Mitteilung weiter.