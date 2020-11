Telekommunikation: Vodafone gibt sich zuversichtlicher trotz Gewinnrückgang

Bereits Anfang kommenden Jahres will Vodafone seine milliardenschwere Funkturm-Sparte Vantage Towers in Frankfurt an die Börse bringen. Vantage Towers betreibt mehr als 68.000 Funktürme in neun europäischen Ländern. Am Dienstag wollen die Briten weitere Details zu der Neuemission bekanntgeben.