Telekommunikationsbranche: Telekomkonzern BT schließt 270 Standorte in Großbritannien

LondonDer britische Telekommunikationsriese BT will in den kommenden vier Jahren 270 Standorte im Vereinigten Königreich schließen. Seine landesweit 300 Geschäftsstellen würden bis 2023 auf 30 reduziert, teilte das Unternehmen am Mittwoch auf seiner Webseite mit. Es handele sich um modernere, zukunftsfähige Räumlichkeiten.