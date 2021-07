Telekommunikationskonzern: Vodafone kehrt auf Wachstumskurs zurück

Vodafone bestätigte den Ausblick. Die Briten konzentrieren sich inzwischen wieder stärker auf das Mobilfunkgeschäft in Europa und Afrika. Erst im März brachte Vodafone die Funkturm-Tochter Vantage Towers an die Frankfurter Börse und nutzte die Einnahmen zum Schuldenabbau. Firmenchef Nick Read kündigte weitere „Optimierungen“ beim Portfolio an.