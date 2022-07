Tesla-Quartalszahlen Q2 2022 Quartalszahlen, Gewinn und Vorjahresvergleiche im Überblick

So hat Tesla nach eigenen Angaben im zweiten Quartal dieses Jahres 255.00 Fahrzeuge ausgeliefert. Zwar sind dies weniger Fahrzeuge als im ersten Quartal 2022, aber auch deutlich mehr ausgelieferte E-Autos als in Q2 des Vorjahres. Zum Vergleich: In Q2 2021 dotierte der Konzern die Auslieferungen auf rund 201.000 Fahrzeuge.