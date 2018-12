 „Testament“: US-Behörden segnen Krisenplan der Deutschen Bank ab

Hintergrund für die Überprüfung ist die Finanzkrise, als der Zusammenbruch von Lehman Brothers 2008 die Weltwirtschaft erschütterte. In der Konsequenz sollen Großbanken im Krisenfall nie wieder dem Steuerzahler zur Last fallen. Um dies zu verhindern, müssen die Institute den US-Aufsehern seit 2012 detaillierte Pläne vorlegen, wie sie sich in einer Schieflage selbst abwickeln würden.