Teuerung: Inflation im Euro-Raum den vierten Monat in Folge negativ

Die Preise in der Euro-Zone sind im November den vierten Monat in Folge gefallen. Die Teuerungsrate lag bei minus 0,3 Prozent, wie die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte und damit eine erste Schätzung bestätigte. Vor allem fallende Energiepreise standen hinter dem Rückgang. Die Inflation hatte auch im September und Oktober bei minus 0,3 Prozent gelegen, nach minus 0,2 Prozent im August.