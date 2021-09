Teuerung Prognose bestätigt: August-Inflation liegt bei fast vier Prozent

Die Inflation in Deutschland ist wegen steigender Benzin- und Nahrungsmittelpreise so stark wie seit fast 28 Jahren nicht mehr. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im August um durchschnittlich 3,9 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. „Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt im Dezember 1993 mit plus 4,3 Prozent“, hieß es. Im Juli hatte sie noch bei 3,8 Prozent gelegen.