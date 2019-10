Teuerungsrate: Britische Inflation verharrt auf dem tiefsten Stand seit 2016

In Großbritannien bleibt die Inflation unerwartet auf dem niedrigsten Niveau seit Dezember 2016. Die Verbraucherpreise lagen im September 1,7 Prozent höher als vor Jahresfrist und verharrten damit auf dem Vormonatswert, wie die Statistikbehörde ONS am Mittwoch bekanntgab. Die Jahresteuerung liegt damit weit unter dem Ziel der Notenbank (Bank of England) von zwei Prozent.