Teuerungsrate: Deutsche Inflationsrate sinkt im November auf 2,3 Prozent

DüsseldorfDie Inflation in Deutschland bleibt trotz eines leichten Rückgangs auf hohem Niveau. Im Schnitt lagen die Verbraucherpreise im November um 2,3 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Im Oktober markierte die Teuerung mit 2,5 Prozent noch den höchsten Wert seit September 2008. Damit bewegt sich die Inflation aber weiter deutlich über der Rate von knapp zwei Prozent, die die EZB in den Euro-Staaten als ideal für die Konjunktur ansieht.