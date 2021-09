Teuerungsrate: Fed-Chef Powell: Inflation wird sich bis Mitte 2022 abschwächen

Bei einer von Reuters moderierten Gesprächsrunde hatte der Fed-Chef am Vorabend betont, die Probleme mit dem Materialmangel erwiesen sich als langwieriger als gedacht und könnten sich bis ins nächste Jahr hineinziehen. Er erwartet, dass die Inflation auch in den nächsten Monaten über dem Ziel der Federal Reserve von zwei Prozent liegen wird. Die Preise in den USA sind zuletzt rasant gestiegen – im August um 5,3 Prozent.