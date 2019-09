Teuerungsrate: Inflation in der Euro-Zone verharrt weit unter dem EZB-Ziel

Die Inflation in der Euro-Zone bleibt wegen günstigerer Energie weit entfernt von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Verbraucherpreise zogen im August erneut nur um 1,0 Prozent zum Vorjahresmonat an, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch eine frühere Schätzung bestätigte. Die Teuerungsrate verharrt damit auf dem niedrigsten Niveau seit November 2016. Die EZB peilt mittelfristig Werte von knapp zwei Prozent an, verfehlt diese Marke aber schon seit Jahren.