 Teuerungsrate: Inflation in Deutschland schwächt sich im Januar ab

BerlinKaum noch steigende Preise für Benzin und Nahrungsmittel haben sich zu Jahresbeginn in einer geringeren Inflation bemerkbar gemacht. Die Teuerungsrate fiel im Januar mit 1,4 Prozent so niedrig aus wie seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine frühere Schätzung bestätigte.