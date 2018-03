Tipps von Tony Crabbe: Wie man seinen Job-Alltag besser steuert

Einer der Tipps aus dem Buch, den ich sofort am nächsten Tag umgesetzt habe. Es geht ganz einfach: Nehmen Sie sich, wenn Sie noch frisch und ausgeruht sind, frühmorgens ein Blatt Papier und notieren Sie all die wichtigen Dinge, an denen Sie heute arbeiten wollen. Wählen Sie jetzt die drei wichtigsten aus und schreiben Sie diese (und nur diese) auf eine Haftnotiz – und zwar in der Reihenfolge ihrer Bedeutung. Heften Sie diesen Zettel an einen möglichst sichtbaren Ort. Arbeiten Sie an dem ersten Punkt, bevor Sie auch nur den Rechner anschalten.