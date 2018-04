„TK-Safe“: Techniker Krankenkasse stellt elektronische Patientenakte vor

BerlinDie TK geht als erste gesetzliche Krankenkasse bundesweit mit einer elektronischen Patientenakte an den Start. Den mehr als zehn Millionen Versicherten solle es künftig möglich sein, ihre Gesundheits- und Krankheitsdaten an einem Ort zu speichern und selbst zu managen, teilte die TK am Dienstag in Berlin mit.