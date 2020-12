TLTRO III: Banken sichern sich bei jüngster EZB-Geldspritze 50,4 Milliarden Euro

Banken aus der Euro-Zone haben sich bei der jüngsten Kreditspritze der EZB mit insgesamt 50,4 Milliarden Euro eingedeckt. Das teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mit. Mit den auf drei Jahre Laufzeit ausgelegten langfristigen Kreditgeschäften, die im Fachjargon "TLTRO III" genannt werden, wollen die Währungshüter erreichen, dass Banken in der Coronakrise über genügend Liquidität verfügen.