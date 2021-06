„TLTRO III“: Banken sichern sich bei neuer EZB-Kreditspritze 110 Milliarden Euro

Die EZB will mit den langfristigen Geschäften, die im Fachjargon „TLTRO III“ genannt werden, erreichen, dass Banken während der Coronakrise ausreichend Liquidität besitzen. Ziel ist es, den Kreditfluss an die Wirtschaft am Laufen zu halten und günstige Finanzierungsbedingungen zu gewährleisten.