Top-Personal muss gehen: Morgan Stanley verkleinert sein Londoner Aktienteam

Im ersten Quartal übertrafen die Erträge von Morgan Stanley im Bereich Sales und Handel die Schätzungen, während die Aktien hinterherhinkten. Das gleiche Bild zeigt sich bei Konkurrenten wie Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. oder Citigroup Inc. Morgan Stanley ist in diesem Jahr allerdings der Top-Lead-Underwriter bei Börsengängen im Technologiesektor und war beispielsweise am IPO von Uber beteiligt.