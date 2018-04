Top Service Deutschland Award: Das sind die besten Dienstleister 2018

Mit dieser Denkweise sicherte sich Damovo den diesjährigen Branchenpreis für IT-Dienstleistungen im Wettbewerb "Top Service Deutschland". Gestern Abend wurden die Gewinner in der Veranstaltungshalle Bauwerk in Köln ausgezeichnet - im Anschluss an die Top Service Akademie. In Vorträgen und Workshops stand hier die Gestaltung von Kundenbeziehungen in der digitalen Welt im Vordergrund.