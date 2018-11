Transaktionen: Versicherer Zurich schließt grenzüberschreitende Übernahmen aus

MünchenZurich-Chef Mario Greco hat großen Zusammenschlüssen für den Schweizer Versicherer eine kategorische Absage erteilt. „Grenzüberschreitende, transformierende Transaktionen werden für uns nie ein Thema sein“, sagte er auf einem Versicherer-Kongress des „Handelsblatts“ am Donnerstag in München. Er glaube nicht an die Sinnhaftigkeit solcher Fusionen und Übernahmen. Zurich wird immer wieder als mögliches Übernahmeziel für die Allianz oder für die italienische Generali genannt.