„Transparenzoffensive“: Bundesbank zeigt einen Teil ihres Goldschatzes

FrankfurtGut sieben Monate nach Ende der Verlagerung von Goldreserven aus dem Ausland präsentiert die Bundesbank erstmals einen Teil ihres Schatzes der Öffentlichkeit. „Kaum ein Thema erfreut sich in der Bevölkerung eines größeren Interesses als Gold“, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele am Dienstag in Frankfurt. Im Geldmuseum der Notenbank werden ab Mittwoch acht besonders interessante Barren sowie seltene Münzen gezeigt. Darunter befindet sich einer der ältesten Goldbarren der deutschen Währungsreserven, der im Jahr 1917 in London gegossen wurde.