 Treibhausgas-Emissionen: CO2-Ausstoß der USA deutlich gestiegen

New YorkDie USA haben 2018 den stärksten Anstieg seit acht Jahren beim Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) verzeichnet. Das ist das vorläufige Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Schätzung des New Yorker Analysehauses Rhodium Group. Der Studie zufolge legten die Emissionen um 3,4 Prozent zu.